Boliviens Übergangspräsidentin Añez hat ihren Vorgänger Morales vor einer Rückkehr aus dem Exil in Mexiko gewarnt.

In diesem Falle drohten ihm juristische Konsequenzen, sagte Añez in der Hauptstadt La Paz. Konkret gehe es um Unregelmäßigkeiten bei den Präsidentschaftswahlen am 20. Oktober sowie zahlreiche Korruptionsvorwürfe. Morales hatte kürzlich erklärt, nach Bolivien zurückkehren zu wollen. Er war nach wochenlangen Protesten am Sonntag zurückgetreten, nach eigenen Angaben auch auf Druck des Militärs. Hintergrund waren Vorwürfe der Opposition, die den offiziell verkündeten Wahlsieg von Moralers angezweifelt und Betrug vermutet hatte.



Seither gehen vor allem seine Anhänger auf die Straße und fordern seine Rückkehr. Añez hatte Morales' Partei zuletzt zu Gesprächen über eine Befriedung des Landes eingeladen.