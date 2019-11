In Bolivien hat die neue Übergangsregierung den venezolanischen Oppositionsführer Guaido als legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannt.

Das teilte das Kommunikationsministerium in La Paz mit. Der Schritt ist ein Kurswechsel in der Politik Boliviens. Der ins Exil geflohene Ex-Präsident Morales hatte im Venezuela-Konflikt zu Präsident Maduro gehalten. Maduro widerum hatte die jüngsten Ereignisse in Bolivien, die am Sonntag zum Rücktritt von Morales geführt hatten, als "Staatsstreich" verurteilt.



Dort halten die Spannungen an. In der vergangenen Nacht kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern von Morales.