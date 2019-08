In Brasilien brennt der Regenwald - zum großen Entsetzen der Welt. Weitaus weniger wird darüber berichtet, dass es auch im Nachbarland Bolivien brennt.

Am Montag zählten die Behörden landesweit bereits mehr als 2.700 Brandherde - und zwar nicht nur in der Amazonas-Region im Norden Boliviens, sondern etwa auch im Nationalpark Kaa-Iya del Gran Chaco im Südosten des Landes. Insgesamt sollen ungefähr eine Million Hektar betroffen sein.



Im Gegenzug zu Brasiliens Präsident Bolsonaro akzeptiert Boliviens Präsident Morales inzwischen Hilfe aus dem Ausland. Er begrüßte das Soforthilfeprogramm, das die G7-Staaten am Wochenende in Biarritz beschlossen haben. Außerdem ist ein US-Löschflugzeug im Einsatz, ein sogenannter Boeing 747 "Supertanker". Das Militär wurde in die betroffenen Regionen geschickt, um die rund 2.000 Feuerwehrleute im Einsatz zu unterstützen. Die Feuerwehrleute kommen dabei nicht nur aus Bolivien, sondern unter anderem auch aus Chile, Argentinien und Spanien.

Umweltbewusstsein nur Wahlkampftaktik?

Allerdings werfen Oppositionelle, Umweltschützer und Indigene der Regierung unter Morales vor, viel zu spät reagiert zu haben. Und sie vermuten hinter der offen zur Schau getragenen Bestürzung des Präsidenten ein Wahlkampfmanöver. Denn in der Vergangenheit habe sich Morales nicht durch besonderes Umweltbewusstseit hervorgetan - eher im Gegenteil.



Tatsächlich wurden unter Morales die Genehmigungen für das kontrollierte Abbrennen von Waldflächen zur Gewinnung von Farmland ausgeweitet. Statt bisher vier können Bauern nun 20 Hektar abbrennen. Die Neuregelung trat vor wenigen Wochen in Kraft.

"Kontrolliertes" Abbrennen als Ursache

Eben dieses Brandrodungen gelten auch in Bolivien als die Ursache der Brände. Umweltaktivisten werfen Morales deshalb vor, die Brandkatastophe willentlich in Kauf genommen zu haben - schließlich habe er die Neuregelung mitten in der Trockenzeit beschlossen. Indigene beklagen, dass ihnen ihre Heimat genommen wurde. Die Regierung müsse dafür zur Verantwortung gezogen werden.