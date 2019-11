Bei erneuten Protesten in Bolivien sind nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation vier weitere Menschen getötet worden.

Damit sind nach Angaben der Organisation bei den politischen Unruhen seit Ende Oktober insgesamt 23 Menschen getötet worden. In den vergangenen beiden Tagen seien zudem mehr als 120 Menschen verletzt worden. Der bisherige Staatschef Morales war vor einer Woche nach wochenlangen Protesten infolge der umstrittenen Präsidentschaftswahl zurückgetreten und anschließend nach Mexiko ins Exil geflohen.



Die UNO-Kommissarin für Menschenrechte, Bachelet, warnte vor einer Eskalation der Lage gewarnt. In einer Mitteilung kritisierte die frühere chilenische Präsidentin Polizei und Militär des südamerikanischen Landes für ihr Vorgehen. Die Gewalt könne dazu führen, dass die Lage in dem südamerikanischen Land außer Kontrolle gerate.