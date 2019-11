In Bolivien sollen Regierungsgegner in die Zentralen zweier Staatssender eingedrungen sein.

Eine Fernseh- und ein Rundfunkanstalt seien besetzt und die Mitarbeiter zum Gehen aufgefordert worden, sagten leitende Angestellte der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte Präsident Morales alle im Parlament vertretenen Parteien zu Gesprächen aufgerufen, damit der Frieden im Land bewahrt werden könne. In Bolivien gibt es seit Wochen Proteste gegen das offiziell verkündete Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Demnach gelang Amtsinhaber Morales ein Sieg bereits in der ersten Wahlrunde. Die Opposition vermutet Wahlbetrug und fordert eine Überprüfung aller Stimmzettel. Morales spricht seinerseits von Putschversuchen. Medienberichten zufolge sollen in mehreren Regionen Polizisten gegen ihn rebelliert haben.



Morales ist seit 2006 Präsident Boliviens. Seine Kritiker werfen ihm einen zunehmend autoritären Regierungsstil vor.