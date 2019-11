Der zurückgetretene bolivianische Präsident Morales geht offenbar ins Asyl nach Mexiko. Der mexikanische Außenminister Ebrard sagte, sein Land habe Morales Schutz angeboten, und er habe nun in einem Telefonat offiziell Asyl beantragt. Der Präsident war gestern nach wochenlangen Protesten gegen ihn zurückgetreten.

Ebrard fügte hinzu, man gewähre das Asyl aus humanitären Gründen. In Bolivien sei das Leben von Morales in Gefahr. Auch heute gab es wieder Ausschreitungen in Bolivien, und zwar sowohl von Unterstützern als auch von Gegnern des Präsidenten.



Anlass für die Proteste waren die Präsidentschaftswahlen vom 20. Oktober. Bei der Auszählung hatte es zunächst nach einer Stichwahl ausgesehen. Später hatte die Wahlkommission dann aber den Sieg von Morales bekanntgegeben.