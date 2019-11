In La Paz ist es bei einer Demonstration gegen den bolivianischen Präsidenten Morales zu Gewalt gekommen.

Vermummte zündeten Barrikaden an. Die Polizei setzte Gummigeschosse und Tränengas ein, als Demonstranten versuchten, zum Präsidentenpalast zu gelangen. Morales war nach amtlichen Angaben bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober mit knapper Mehrheit im Amt bestätigt worden. Die Opposition erhebt den Vorwurf, das Ergebnis sei manipuliert worden, um eine Stichwahl zu vermeiden.



Am Mittwoch waren bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des Präsidenten in der Provinz Santa Cruz zwei Menschen erschossen worden.