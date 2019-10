Der bolivianische Oppositionspolitiker Mesa spricht nach der Präsidentschaftswahl von Wahlbetrug.

Der Herausforderer von Amtsinhaber Morales sagte, er werde das bisherige Ergebnis nicht anerkennen. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen deuteten darauf hin, dass Morales die Abstimmung doch noch in der ersten Runde für sich entscheiden könnte. Die Wahlbeobachter der Organisation Amerikanischer Staaten zeigten sich besorgt und überrascht angesichts des, Zitat, "drastischen Trendwechsels".



Erste Ergebnisse hatten nahegelegt, dass es zu einer Stichwahl zwischen Mesa und Morales kommen würde. Präsident Morales erklärte seine Stimmzuwächse mit der späteren Auszählung in ländlichen Regionen. Ein offizielles Endergebnis wird erst in knapp einer Woche erwartet.



In mehreren Städten kam es zu Unruhen und Plünderungen. In der konstitutionellen Hauptstadt Sucre legten Protestierende am Büro des Wahlgremiums Feuer, in anderen Städten kam es zu Kämpfen zwischen Unterstützern von Amtsinhaber Morales und seinen Gegnern sowie mit der Polizei. Innenminister Romero beschuldigte die Opposition des Versuchs, Unruhe zu stiften.



Nach bolivianischem Wahlrecht genügt für einen Sieg in der ersten Runde neben einer absoluten Mehrheit der Stimmen auch ein Ergebnis von mehr als 40 Prozent mit einem Vorsprung von zehn Punkten zum Zweitplatzierten.



Morales ist seit 2006 im Amt. Seine jetzige Kandidatur ist umstritten, weil die Verfassung eine vierte Amtszeit verbietet. Das Oberste Wahlgericht hat jedoch genehmigt, dass Morales antritt.