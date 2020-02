Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Ausstrahlung des ersten Bollywood-Films über einen schwulen Mann untersagt.

Regisseur Hitesh Kewalya bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Romantikkomödie "Shubh Mangal Zyada Saavdhan" ("Sei besonders vorsichtig mit der Ehe") in dem Emirat nicht in den Kinos laufe, weil sie verboten sei. Er sei glücklich, in einem Land zu leben, in dem Homosexualität entkriminalisiert worden sei. Indien hatte im September 2018 ein Verbot für gleichgeschlechtlichen Sex aufgehoben.



Der Film mit dem Schauspieler Ayushmann Khurrana handelt den Berichten nach von einem offen schwulen Mann, der gegen traditionelle Einstellungen ankämpft, um mit seinem Freund zusammen zu sein. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Bollywood-Filme sehr beliebt. Dort leben fast vier Millionen indische Migranten.