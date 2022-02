Die als "Nachtigall von Indien" bekannte Sängerin Lata Mangeshkar ist tot. (imago images/Dinodia Photo)

Sie starb im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Mumbai. Die indischen Behörden kündigten ein Staatsbegräbnis und zwei Tage Staatstrauer an.

Mangeshkar war in mehr als 1000 Bollywood-Filmen zu hören. Ihre hohe Stimme und ihre Melodien waren jahrzehntelang ein unverkennbares Merkmal des indischen Kinos.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.