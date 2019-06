Tatsächlich studieren heute 77 Prozent der Bachelor-Absolventen von der Uni im Master weiter, bei FH-Absolventen sind es 53 Prozent. Aber muss es unbedingt ein Master sein? Je nach Jobwunsch reicht der Bachelor durchaus. Und auch andere Wege, etwa ein zweiter Bachelor, können zielführend sein.

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Welche Chancen eröffnen sich tatsächlich und wie nutzt man sie am besten? Wie trifft man die richtige Entscheidung nach dem Bachelor-Studium? Haben sich die Unternehmen inzwischen auf die neuen Abschlüsse eingestellt? Und haben sich die Erwartungen an den Bachelor erfüllt?

Gesprächsgäste sind:

Benedict Ebneth, Vorsitzender des Career Service Netzwerks Deutschland,

Unsere Hörerinnen und Hörer können sich beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter: 00800 – 44 64 44 64 – oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.