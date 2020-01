In Bologna haben zehntausende Menschen gegen die rechtsradikale Lega des früheren italienischen Innenministers Salvini demonstriert.

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 40.000 Menschen an der Protestaktion, zu der die sogenannte Sardinen-Bewegung aufgerufen hatte. In der Region Emilia Romagna im Nordosten Italiens finden am kommenden Sonntag Wahlen statt. Salvini hofft auf einen Sieg in der bisherigen Hochburg der Linken. Er setzt darauf, dann die Regierung aus der sozialdemokratischen PD und der Fünf-Sterne-Bewegung in Rom zu Fall zu bringen und Neuwahlen durchzusetzen.