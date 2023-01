Brasilien

Bolsonaro-Anhänger dringen in Präsidentenpalast, Kongress und Oberstes Gericht ein

In Brasilien sind hunderte Anhänger des früheren Präsidenten Bolsonaro gewaltsam in mehrere Regierungs- und Behördengebäude eingedrungen. Sie überwanden Polizeiabsperrungen und verschafften sich Zugang zum Kongress-Gebäude sowie zum Präsidentenpalast und zum Obersten Gericht in der Hauptstadt Brasilia. Die Angreifer schlugen Scheiben ein und zerstörten Mobiliar.

08.01.2023