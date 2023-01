Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro stoßen während einer Demonstration vor dem Palacio do Planalto mit der Polizei zusammen. (Eraldo Peres / AP / dpa / Eraldo Peres)

Die Polizei ist weiterhin am Kongress-Gebäude sowie am Präsidentenpalast und am Obersten Gericht im Einsatz. Sie versucht mit Tränengas und Wasserwerfern, die Menschenmengen auseinanderzutreiben. In den Gebäuden sind Scheiben eingeschlagen und Mobiliar zerstört worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben inzwischen die Kontrolle über die Gebäude zurückerlangt.

Gegen den Sicherheitschef von Brasilia, Torres wurde Haftbefehl beantragt. Torres wird dem Bolsonaro-Lager zugerechnet.

Präsident Lula da Silva hält sich derzeit nicht in Brasilia auf, sondern befindet sich in Sao Paulo. Von dort erklärte er, die Vorgänge in der Hauptstadt seien - so wörtlich - "barbarisch". Bei den Angreifern handele es sich um Fanatiker und Faschisten.

Der rechtsradikale Bolsonaro war im Oktober seinem linksgerichteten Herausforderer Lula da Silva bei der Präsidentschaftswahl unterlegen und zum Jahreswechsel aus dem Amt geschieden. Vor seinem Abflug in die USA hatte er seine Anhänger zum Kampf gegen Lula da Silva aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.