Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro stoßen während einer Demonstration vor dem Palacio do Planalto mit der Polizei zusammen. (Eraldo Peres / AP / dpa / Eraldo Peres)

Bislang wurden nach Behördenangaben mindestens 200 Personen in Untersuchungshaft genommen. Die Polizei brachte die Lage In der Hauptstadt Brasília erst nach Stunden wieder unter Kontrolle. Mit Tränengas und Wasserwerfern hatte sie versucht, die Menschenmengen auseinanderzutreiben. In den Gebäuden wurden Scheiben eingeschlagen und Mobiliar zerstört.

Justizminister Dino teilte mit, die Sicherheitskräfte suchten weiter nach Beteiligten. Brasiliens linksgerichteter Präsident Lula da Silva, der zum Zeitpunkt des Angriffs im Bundesstaat São Paulo unterwegs war, bezeichnete die Angreifer als Fanatiker und Faschisten. Auch Bolsonaro verurteilte die Erstürmung des Regierungsviertels durch seine Anhänger.

Bolsonaro war Lula bei der Präsidentschaftswahl im Oktober unterlegen. Zum Jahreswechsel endete seine Amtszeit. Kurz zuvor verließ er das Land und ging in die USA. Vor seinem Abflug hatte er seine Anhänger zum Kampf gegen die Regierung aufgerufen. - Unter anderem die USA, die EU, Frankreich und Mexiko sicherten der brasilianischen Regierung ihre Unterstützung zu.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.