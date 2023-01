Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro stoßen während einer Demonstration vor dem Palacio do Planalto mit der Polizei zusammen. (Eraldo Peres / AP / dpa / Eraldo Peres)

Das teilte die Polizei in der Hauptstadt Brasília mit. Justizminister Dino sagte, die Sicherheitskräfte suchten weiter nach Beteiligten. Es handele sich um Terrorismus. Man sei sicher, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung keinen Staatsstreich wolle. Tausende Menschen hatten den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz gewaltsam gestürmt. Die Polizei brachte die Lage erst nach Stunden wieder unter Kontrolle. Mit Tränengas und Wasserwerfern versuchte sie, die Menschenmengen auseinanderzutreiben. In den Gebäuden wurden Scheiben eingeschlagen und Mobiliar zerstört. Präsident Lula da Silva, der derzeit in Sao Paulo ist, bezeichnete die Angreifer als Fanatiker und Faschisten.

US-Präsident Biden verurteilte die Erstürmung als "ungeheuerlich" und als Angriff auf die Demokratie. Brasiliens Regierung habe die volle Unterstützung seines Landes, führte er aus. Ähnlich äußerten sich EU-Ratspräsident Michel sowie die Regierungen von Frankreich und Mexiko. - Bolsonaro war bei der Wahl im Oktober seinem linksgerichteten Herausforderer Lula da Silva unterlegen. Vor seinem Abflug in die USA hatte er seine Anhänger zum Kampf gegen die Regierung aufgerufen.

