Wahlkampf-Auftaktveranstaltung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro (r) mit seiner Frau Michelle (m) in Juiz de Fora im Bundesstaat Minas Gerais (Silvia Izquierdo/AP/dpa)

Als Favoriten gehen der amtierende Staatschef Bolsonaro und der frühere Präsident Lula da Silva ins Rennen. Zum Auftakt wählten beide symbolträchtige Orte. Bolsonaro trat zur Mobilisierung seiner Anhänger in der Stadt Juiz de Fora im Bundesstaat Minas Gerais auf. Dort war er vor vier Jahren von einem Attentäter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Lula da Silva postierte sich vor einem Volkswagen-Werk in Sao Bernardo do Campo im Bundesstaat Sao Paulo. Hier hatte er seine politische Karriere als Gewerkschaftsführer gestartet. Brasilien wählt am 2. Oktober einen neuen Staatschef. In Umfragen liegt derzeit der linke Herausforderer Lula da Silva vor dem rechtsgerichteten Amtsinhaber Bolsonaro.

Letzterer hatte mehrfach das elektronische Wahlsystem infrage gestellt und damit Sorgen genährt, er könnte das Ergebnis nicht akzeptieren.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.