Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro und seine Ehefrau Michelle, nachdem er als Spitzenkandidat seiner Partei aufgestellt wurde. (AFP)

Bolsonaros rechtsgerichtete Liberale Partei nominierte den 67-Jährigen auf einem Parteitag in Rio de Janeiro. Sein Konkurrent, der Sozialdemokrat Lula, war am vergangenen Donnerstag von der Arbeiterpartei als Spitzenkandidat aufgestellt worden. Er liegt Umfragen zufolge derzeit deutlich vorn. Bis zum 15. August können sich noch Bewerber registrieren lassen. Bolsonaro hatte sich erst Ende vergangenen Jahres der Liberalen Partei angeschlossen, um überhaupt an der Wahl teilnehmen zu können. Es ist die neunte Partei in Bolsonaros Karriere als Politiker seit 1988.

Bolsonaro und Lula richten sich bereits zum zweiten Mal auf einen direkten Wettbewerb um die Präsidentschaft ein. 2018 wurde Lula wegen Korruption und Geldwäsche zu einer gut zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Er konnte deswegen nicht an der Wahl teilnehmen. Stattdessen gewann sie Bolsonaro. Im vergangenen Jahr hob der oberste Gerichtshof das Urteil auf.

Aktuell wächst unterdessen die Sorge vor zunehmender Gewalt im Wahlkampf. Erst kürzlich erschoss ein mutmaßlicher Anhänger von Staatschef Bolsonaro einen Funktionär der konkurrierenden Arbeiterpartei. Außerdem gibt es die Befürchtung, dass Bolsonaro das Wahlergebnis nicht anerkennen könnte. Er stellte zuletzt wiederholt das elektronische Wahlsystem in Brasilien infrage und behauptete, bei den Wahlen 2018 sei es zu Betrugsfällen gekommen. Belege lieferte er nicht.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.