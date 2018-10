Nach dem Fund mehrerer Paketbomben ist in den USA eine Debatte über die politischen Ursachen entbrannt. Präsident Trump gab den Medien eine Mitschuld: Sie müssten einen zivilisierten Ton setzen und ihre negative Berichterstattung stoppen. Kritiker erklärten dagegen, Trump selbst fache Wut und Gewalt an.

In einer ersten Reaktion verurteilte Trump die Taten. Solche Anschlagsversuche seien feige und könnten nicht toleriert werden, sagte er in Washington. Jegliche Form der politischen Gewalt habe in den Vereinigten Staaten keinen Platz. Zugleich rief Trump die Politiker zu mehr Anstand in den Debatten auf (Audio). Politiker müssten damit aufhören, Gegner als moralisch fehlerbehaftet zu behandeln, sagte er in Wisconsin. Trump selbst hatte zuletzt die Demokraten mehrfach als "Kriminelle" und als "Mob" bezeichnet.



Trump wirft den Medien "endlose Anfeindungen" vor



Außerdem rügte Trump die Medien. Diese stünden in der Verantwortung, "endlose Anfeindungen sowie ständige negative und oft falsche Angriffe" zu stoppen. Der Chef des Fernsehsenders CNN, Zucker, wies die Vorwürfe zurück und kritisierte seinerseits Trumps regelmäßige Medienschelte. Der Präsident müsse verstehen, dass das Folgen habe. Auch der frühere CIA-Direktor Brennan beschuldigte Trump, mit seiner Rhetorik Wut und Gewalt anzufachen.



CNN hatte eins der mit Sprengsätzen bestückten Päckchen erhalten, die anderen gingen an prominente demokratische Politiker, unter ihnen der frühere Präsident Obama und die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Clinton. Keines der Päckchen explodierte.



Untersucht wird auch eine an den früheren Vizepräsidenten Biden gerichtete Postsendung. Weitere verdächtige Pakete gingen an Obamas früheren Justizminister Holder sowie gleich mehrere Sendungen an die kalifornische Abgeordnete Waters, eine prominente Kritikerin von Präsident Trump.



Polizei: Alle Bomben von einem Absender



Die Pakete waren bei Kontrollen in New York und Washington aufgefallen. Nach Angaben der New Yorker Polizei handelte es sich bei den Sendungen um ähnlich gebaute, einfache Rohrbomben. Man gehe davon aus, dass alle vom selben Täter stammten. Am Dienstag war bereits ein Sprengsatz am Anwesen des Milliardärs Soros in New York gefunden worden.