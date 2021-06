Im westafrikanischen Mali sind zwölf Bundeswehrsoldaten der UNO-Mission Minusma bei einem Anschlag verwundet worden, drei von ihnen schwer. Das bestätigte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Ein weiterer UN-Soldat wurde demnach ebenfalls verletzt.

Der Angriff auf das deutsche Kontingent habe sich um 8.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit ereignet, erklärte die CDU-Politikerin. Den Angaben zufolge handelte es sich bei dem Angriff um einen Selbstmordanschlag. Laut der UNO-Mission ist ein Fahrzeug in einem temporären Minusma-Camp nahe der Ortschaft Tarkint detoniert. Diese liegt etwa 150 Kilometer entfernt von Gao, wo sich die Basis der deutschen Soldaten im Land befindet. Alle Verletzten werden derzeit medizinisch versorgt. Zwei der Schwerverletzten seien inzwischen in einem stabilen Zustand, der dritte werde operiert, erklärte Kramp-Karrenbauer. Die Schwerverletzten sollten morgen per Evakuierungsflugzeug nach Deutschland zurückgebracht werden.



Der Leiter der Mission Minusma, El-Ghassim Wane, verurteilte den Anschlag auf das Schärfste. Dessen einziges Ziel sei es, die Rückkehr zu Frieden und Sicherheit in Mali zu verhindern, erklärte er auf Twitter. Bundespräsident Steinmeier sagte, er wünsche den Soldaten "von Herzen baldige und gute Genesung". In Gedanken sei er auch bei ihren Angehörigen und Familien.

Bundeswehrverband fordert besseren Schutz

Die Mission Minusma, an der auch die Bundeswehr mit bis zu 1.100 Soldaten beteiligt ist, gilt mit fast 250 Todesopfern als der derzeit gefährlichste Einsatz der Vereinten Nationen. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Wüstner, verlangte nach dem jüngsten Anschlag mehr Schutz für die Einsatzkräfte. Der Einsatz sei "brandgefährlich", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Voraussetzung für die Fortsetzung des Einsatzes sei die Gewährleistung der Rettungskette und der Schutz der Truppen durch bewaffnete Drohnen.



Ziel des Einsatzes ist es, das Land zu stabilisieren und islamistische Terroristen zu bekämpfen. Mit bis zu 600 deutschen Soldatinnen und Soldaten bildet die Bundeswehr darüber hinaus im Rahmen der EU-Ausbildungsmission malische Sicherheitskräfte aus.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.