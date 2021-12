Flagge der Demokratischen Republik Kongo. (Imago/blickwinkel)

Das Attentat ereignete sich in der Stadt Beni im Osten des Landes. Der Bürgermeister von Beni sprach von mindestens sieben Todesopfern. Die Polizei habe mit Ermittlungen begonnen.

In der Demokratischen Republik Kongo ist etwa die Hälfte der Bevölkerung katholischen Glaubens. Die Stadt Beni liegt in einer Region des Landes, in der seit rund zwei Jahren das Militär die islamistische ADF-Miliz bekämpft. Die ADF ist mit der Terrororganisation IS verbündet.

