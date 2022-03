Bombendrohungen in NRW hatten vermutlich rechtsextremistischen Hintergrund. (Ralf Roeger/dpa)

Erst Minuten vor dem Abschicken sei die Email eingerichtet worden, heißt es in einem Bericht an den Innenausschuss des Landtag. Trotz mehrfacher Verschlüsselung habe man letztlich eine echte Mail-Adresse gefunden, die auf ein NPD-Mitglied hinweise. Dieser habe für die Bombendrohung den Namen des Nationalsozialisten Wilhelm Gustloff genannt. Gustloff war nach seiner Ermordung 1936 von der nationalsozialistischen Propaganda als Märtyrer bezeichnet worden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Betroffen von der jüngsten Drohung waren das Amts-, Land- und Oberlandesgericht Düsseldorf, die Amtsgerichte Heinsberg, Erkelenz und Viersen, das Amts- und Landgericht Mönchengladbach sowie das Amts- und Landgericht Aachen.

