Bundesjustizministerin Barley hat die Bombendrohungen gegen mehrere Landgerichte scharf verurteilt.

Die SPD-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, wer Gerichte bedrohe, greife die unabhängige Justiz und das demokratische Gemeinwesen an. Die Straftaten müssten mit allem Nachdruck aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden.



Wegen der Drohungen hatte unter anderem das Justizzentrum Potsdam geräumt werden müssen. Dort und in Magdeburg, Erfurt, Saarbrücken, Wiesbaden und Kiel waren Drohungen per E-Mail eingegangen, in der bundesweit Anschläge angekündigt wurden. In Bremen öffneten Beschäftigte im Amtsgericht einen Briefumschlag mit weißem Pulver. Nach Angaben der Polizei handelte es sich aber um eine ungefährliche Substanz.