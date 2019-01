In mehreren deutschen Städten sind am Vormittag nach Bombendrohungen die Landgerichte geräumt worden.

Betroffen waren Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden und Kiel. Nach Polizeiangaben hatte es jeweils eine Drohung per E-Mail gegeben, in der bundesweit Anschläge angekündigt wurden.



An mehreren Landgerichten in Schleswig-Holstein hatte es bereits in den vergangenen Wochen Bombendrohungen gegeben. Verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden.