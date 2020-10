Der britische Schauspieler Sean Connery ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das meldet die BBC unter Berufung auf seine Familie. Der aus Schottland stammende Darsteller wurde vor allem durch seine Rolle als James Bond berühmt.

Sieben Mal verkörperte Sean Connery den Agenten 007 in der erfolgreichen Filmreihe nach den Romanen von Ian Fleming. Dazu gehören Klassiker wie "Liebesgrüße aus Moskau" und "Goldfinger". Vielen Fans gilt er nach wie vor als der beste James Bond aller Zeiten.



Weitere Auftritte hatte Connery in "Jagd auf Roter Oktober", in "Der Name der Rose" und - als Vater von Harrison Ford - in den Indiana-Jones-Abenteuern.



1988 erhielt Connery einen Oscar für die besten Nebenrolle in "Die Unbestechlichen". Im Jahr 2000 wurde der Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit von Königin Elisabeth der Zweiten in den Ritterstand erhoben. 2004 beendete Sir Sean Connery seine Leinwandkarriere.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.