Die US-Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der Türkei weiter heruntergestuft.

Die Entlassung von Notenbankchef Cetinkaya durch Präsident Erdogan zeige, dass dort die Unabhängigkeit von Institutionen in Gefahr sei. Die Bonität des Landes werde daher nur noch mit "BB-" bewertet. Staatsanleihen der Türkei rutschen damit tiefer in den so genannten Ramschbereich hinein. Im Ergebnis muss die Regierung in Ankara den Anlegern für die Aufnahme neuer Schulden immer höhere Zinsen zahlen.



Weiter teilte die Ratingagentur mit, man erachte auch den Ausblick der Türkei als "negativ". Investoren wird auf diese Weise signalisiert, dass weitere Herabstufungen drohen könnten.