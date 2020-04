Die Aufteilung des Regierungssitzes zwischen Berlin und Bonn hat im vergangenen Jahr mehr als neun Millionen Euro gekostet.

Das sind gut 12 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren, wie aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums an den Haushaltsausschuss hervorgeht. Allein die fast 20.000 Dienstreisen zwischen beiden Standorten verursachten Kosten in Höhe von 6,7 Millionen Euro.



Am 1. September 1999 nahmen Bundesregierung und Bundestag offiziell ihre Arbeit in Berlin auf. Bis heute ist noch fast jeder dritte Arbeitsplatz in den Ministerien in Bonn angesiedelt.