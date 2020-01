Der Hauptbahnhof in Bonn ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen wegen einer Bombendrohung gesperrt worden.

Die Drohung ging am Abend ein, wie die Polizei mitteilte. Sie durchsuchte den Bahnhof mit Spürhunden, fand aber keinen Sprengstoff. Wegen der Absperrungen wurden auch Fernzüge umgeleitet und hatten Verspätung.



Die erste Bombendrohung war nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag von einer Telefonzelle in der Stadt abgesetzt worden. Über den oder die Urheber der Drohungen ist noch nichts bekannt.