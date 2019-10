Tausende Bauern mit Traktoren haben bei ihrer Anfahrt zu Demonstrationen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung für Verkehrsstörungen gesorgt.

In Bonn, wo die zentrale Kundgebung mit rund 10.000 Teilnehmenden stattfindet, sperrte die Polizei unter anderem eine Strecke der Stadtbahn, weil Traktoren die Gleise blockierten. In anderen Städten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein fanden Sternfahrten statt, die zum Teil mehrere Kilometer lang waren.



Der Protest richtet sich vor allem gegen die Pläne der Regierung für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft sowie zum Schutz des Grundwassers vor Düngemitteln. Die Bauern warnen, dadurch würden Familienbetriebe in ihrer Existenz gefährdet. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Rukwied, erklärte, die Politik mute den Landwirten und ihren Familien zu viel zu.