Der Bonner Hauptbahnhof ist wegen einer Schlägerei zwischen rechts- und linksgerichteten Demonstranten kurzzeitig gesperrt worden.

Das teilte die Polizei am Abend mit. Sie sprach von 120 Personen, die sich an der Auseinandersetzung beteiligt hatten. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Das Geschehen steht im Zusammenhang mit einer zuvor in Remagen abgehaltenen Kundgebung von Rechtsextremisten, wo auch linke Gegendemonstranten vertreten waren.