Ein neu gegründetes Rote-Liste-Zentrum soll künftig die Erstellung der bundesweiten Listen zum Schutz von Artenvielfalt koordinieren.

Die Einrichtung ist am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn angesiedelt und erstellt die Listen mit gefährdeten Tieren, Pflanzen und Pilzen im Auftrag des Bundesamts für Naturschutz (BfN). Das Zentrum soll zudem den Austausch unter Fachleuten fördern und sich für den Ausbau einer ehrenamtlichen Expertise einsetzen.



Nach Angaben von BfN-Präsidentin Jessel wird das Projekt mit jährlich 3,1 Millionen Euro gefördert. Damit stünden deutlich mehr finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung als bisher. Die Einrichtung des Zentrums sei ein wichtiger Schritt in dem Bestreben, die Roten Listen für die Zukunft zu sichern, betonte Jessel. In den Papieren wird der Gefährdungsstatus von Tier-, Pflanzen und Pilzarten dargestellt. Ziel ist es, als eine Art Frühwarnsystem für die Entwicklung der biologischen Vielfalt zu fungieren.