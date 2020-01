Nach zwei telefonischen Bombendrohungen gegen den Bonner Hauptbahnhof hat die Polizei einen Mitschnitt des zweiten Anrufs veröffentlicht.

Sie hofft nach Angaben eines Sprechers, dass Zeugen die Stimme des Täters erkennen. Die Bombendrohungen waren am vergangenen Sonntag und gestern jeweils von Telefonzellen in der Bonner Innenstadt abgesetzt worden. Die Polizei hatte den Bahnhof in beiden Fällen gesperrt und durchsucht, aber keinen Sprengstoff entdeckt. Heute musste der Hauptbahnhof wegen zweier herrenloser Koffer erneut geräumt werden. Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben worden.