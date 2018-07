Der Deutsche Tierschutzbund hat die Bundesregierung angesichts der Hitze aufgerufen, die Transporte lebender Tiere in Länder außerhalb der EU sofort zu stoppen.

Die extremen Temperaturen derzeit machten die ohnehin schon belastenden Fahrten für viele Rinder, Schafe und Ziegen zu einer Tortur, sagte Präsident Schröder in Bonn. Die Einhaltung der europäischen Tierschutzstandards könne nicht sichergestellt werden.



Zur Verdeutlichung der Problematik wird auf die Situation an der türkisch-bulgarischen Grenze verwiesen. Nach Angaben der europäischen Dachorganisation der Tierschutzvereine, Eurogroup for Animals, wartet dort beispielsweise ein Lkw mit 57 Rindern aus Frankreich und Tschechien seit Tagen auf die Weiterfahrt. Die geladenen Tiere erhielten bei Temperaturen über 35 Grad weder Wasser noch Futter.