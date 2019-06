In Bonn sind die Gespräche zur Vorbereitung der nächsten UNO-Klimakonferenz in Santiago de Chile zuende gegangen.

Die Klima-Expertin von Brot für die Welt, Minninger, zeigte sich enttäuscht. Sie sprach von zähen Verhandlungen, die sich nicht an den Bedürfnissen der ärmsten Staaten orientiert hätten. Erschreckend sei, wie sehr sich die USA, Saudi-Arabien und einige andere Länder den Erkenntnissen von Klimawissenschaftlern verweigerten.



Vertreter der Hilfsorganisation Care betonten, Deutschland und andere Industrienationen würden ihre Verantwortung als Mitverursacher der Klimakrise immer noch nicht ausreichend anerkennen. Zudem hielten sie bereits gemachte finanzielle Zusagen nicht ein.



Ende September findet in New York ein UNO-Klimagipfel statt. Im Dezember folgt die Klimakonferenz COP 25 in Santiago de Chile.