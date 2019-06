Bundeskanzlerin Merkel hat das Haus der Geschichte in Bonn anlässlich seines 25-jährigen Bestehens gewürdigt.

Das Bonner Museum sowie die angegliederten Häuser in Berlin und Leipzig leisteten einen wichtigen Beitrag dazu, die Geschichte lebendig zu halten, sagte Merkel am Freitag bei einem Festakt. Viele könnten sich heute kaum noch vorstellen, was es bedeutet habe, in einem geteilten Land mit Mauer und Stacheldraht zu leben. Daran zu erinnern mit Zeitzeugen und Ausstellungen bleibe eminent wichtig, betonte die Kanzlerin.



Das Haus der Geschichte widmet sich der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es wurde am 14. Juni 1994 vom damaligen Bundeskanzler Kohl eröffnet. Seitdem registrierte es fast 20 Millionen Besuche. Die Sammlung umfasst etwa eine Million Objekte, von denen rund 7.000 in der Dauerausstellung zu sehen sind.