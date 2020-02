Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat einen neuen Anlauf gemacht, Lockerungen bei der seit Jahresbeginn geltenden Kassenbon-Pflicht zu erreichen.

Der CDU-Politiker wandte sich einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge in einem Brief an die Finanzminister der Länder. Darin schlage Altmaier vor, dass sämtliche Geschäfte des täglichen Lebens, die einen Wert von zehn Euro nicht übersteigen, wieder von der Bonpflicht ausgenommen werden sollen. Die Konferenz der Landesminister könnte bereits Ende des Monats eine entsprechende Lösung auf den Weg bringen, zitiert das Blatt Altmaier. Bundesfinanzminister Scholz von der SPD hingegen dringt auf die Bonpflicht, um Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen.