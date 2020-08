Die niederländische Autorin Marieke Lucas Rijneveld erhält den britischen International-Booker-Literaturpreis.

Die Autorin wird für ihren Roman "The discomfort of Evening" ausgezeichnet - der deutsche Titel lautet "Was man sät". Rijneveld ist mit 29 Jahren die jüngste Autorin, die jemals die Auszeichnung bekommen hat. Ihre Sprache zeige die Welt neu, heißt es in der Begründung der Jury.



Der International-Booker-Literaturpreis ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die in Großbritannien veröffentlicht wurden. Das Preisgeld in Höhe von knapp 56.000 Euro geht stets zu gleichen Teilen an Autor*in und Übersetzer*in.