Viola Priesemann (imago images / Jürgen Heinrich)

Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen erklärte, die Boosterimpfungen katapultierten den Impfschutz erneut deutlich nach oben. Der Schutz vor einem schweren Verlauf sei nach vorliegenden Daten sogar effektiver als kurz nach der zweiten Impfung. Auch der Schutz vor Ansteckung und Weitergabe einer Infektion sei sehr ausgeprägt und deutlich besser als bei Geimpften ohne die Auffrischung.

Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen verwies auf Israel. Dort sei es im Sommer gelungen, die Welle bei einer ähnlichen Impfquote wie in Deutschland zu stoppen, indem rund 50 Prozent der Menschen eine Boosterimpfung bekommen haben. "Der Effekt wäre in Deutschland möglicherweise nicht ganz so stark, da der erste Impfabstand länger war und die Impfungen nicht ganz so lange her sind wie in Israel", führte sie aus. Aber sie erwarte auch hierzulande eine deutliche Wirkung.

