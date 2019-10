Führende CDU-Politiker haben die Zusage von Bundesinnenminister Seehofer verteidigt, Deutschland werde künftig jeden vierten im Mittelmeer geretteten Bootsflüchtling aufnehmen.

Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Bundestags-Innenausschuss, Schuster, sagte der "Rheinischen Post", die Initiative Seehofers verdiene alle Unterstützung. Sie könne der Einstieg in die lange ersehnte Lösung einer europäischen Flüchtlingsverteilung sein. Auch der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, betonte, man brauche ein faires Verteilregime für Flüchtlinge in der EU.

Deutschland trete in Vorleistung. - Seehofers Äußerungen hatten auch Kritik in der CDU ausgelöst. So hatte Unionsfraktionschef Brinkhaus davor gewarnt, eine pauschale Zusage könnte Schlepperorganisationen ermutigen.