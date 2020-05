Nach einer Rettungsaktion im Mittelmeer versucht ein Handelsschiff, insgesamt 78 Migranten aus Libyen an Land zu bringen.

Bislang hat kein EU-Staat einen Hafen dafür freigegeben. Die Menschen waren am Sonntag mit nicht-seetüchtigen Booten in Libyen aufgebrochen, um nach Europa zu gelangen. Die Internationale Organisation für Migration rief die EU erneut auf, ein klares und sicheres Verfahren zu etablieren, um die im Mittelmeer geretteten Menschen aufzunehmen.



Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" konnte inzwischen in Palermo anlegen. Die Besatzung sowie die geretteten Flüchtlinge hatten eine 14-tägige Quarantäne wegen der Corona-Pandemie einhalten müssen.