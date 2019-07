Italien baut zum Eindämmen der Migration von Bootsflüchtlingen seine Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache aus.

Die Regierung teilte in Rom mit, man werde die Küstenwache noch stärker mit Material und Training unterstützen, um die Menschenschlepperei zu bekämpfen. Die italienisch-libysche Zusammenarbeit wird von der EU unterstützt. Sie ist aber hoch umstritten, weil Migranten in libyschen Lagern schwere Misshandlungen drohen.



Luxemburgs Außenminister Asselborn forderte mehr Druck der EU auf das nordafrikanische Land, um eine bessere Unterbringung der Migranten zu erreichen. Asselborn sagte der Zeitung "Die Welt", die libysche Küstenwache dürfe gerettete Flüchtlinge nicht mehr in Militärlager stecken, da diese Ziele kriegerischer Angriffe werden könnten. Die Menschen müssten stattdessen in die Einrichtungen des UNO-Flüchtlingshilfswerks und der Internationalen Organisation für Migration gebracht werden, wo sie sicher seien und human betreut würden.