Das zivile Rettungsschiff "Ocean Viking" hat 176 Migranten auf dem Mittelmeer vor der Küste Libyens gerettet.

Die Menschen seien mit zwei verschiedenen Schlauchbooten in Seenot geraten, twitterte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée. Unklar ist, wohin sie gebracht werden sollen. In Europa gibt es trotz Bemühungen weiter keinen Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge. Vor allem Italien und Malta dringen darauf, dass die Migranten in andere EU-Länder verteilt werden.