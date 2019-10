Das zivile Rettungsschiff "Ocean Viking" wartet mit 176 Migranten an Bord auf die Zuweisung eines Hafens.

Die Hilfsorganisation "SOS Méditerranée" forderte ein schnelles Handeln der Europäischen Union. Gemäß internationalem Seerecht müssten die Menschen so zügig es geht, an Land gebracht werden. Das Rettungsschiff befindet sich derzeit in internationalen Gewässern zwischen Lampedusa, dem italienischen Festland und Malta. Die Flüchtlinge wurden aus seeuntüchtigen Schlauchbooten vor der libyschen Küste gerettet.



In Europa gibt es trotz Bemühungen weiter keinen Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge. Vor allem Italien und Malta dringen darauf, dass die Migranten in andere EU-Länder verteilt werden.