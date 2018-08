Ein Schiff der italienischen Küstenwache mit 177 Migranten an Bord liegt seit 48 Stunden vor der Insel Lampedusa fest.

Es darf nicht in einen Hafen einlaufen. Hintergrund ist ein Streit mit Malta über die Zuständigkeit. Italiens Innenminister Salvini sagte in Rom, die Menschen seien in Gewässern gerettet worden, für die eigentlich Malta zuständig sei.Dazu erklärten die maltesischen Behörden, das treffe zwar zu. Das Schiff habe jedoch jede Hilfe verweigert und weiter Kurs auf Lampedusa genommen.