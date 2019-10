Die Bereitschaft Deutschlands zur Aufnahme eines bestimmten Kontingents an Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer wird innerhalb der Union kontrovers diskutiert.

Bundesinnenminister Seehofer verteidigte die internationale Vereinbarung. Er versichterte gegenüber der "Welt am Sonntag", man wolle in keinem Fall das Geschäft der Schleuser unterstützen. Wenn das Seenotrettungs-Abkommen mit Italien, Frankreich und Malta falsche Anreize setze, könne Deutschland jederzeit einseitig aussteigen. Zudem seien die Quoten noch nicht festgelegt, betonte der CSU-Politiker. Unionsfraktionschef Brinkhaus - CDU - hatte sich zuvor von Seehofers Zusage distanziert, rund jeden vierten im Mittelmeer geretteten Migranten aus Italien aufzunehmen. Brinkhaus' Parteikollege Schuster meinte dagegen im Deutschlandfunk, es sei ein starkes Signal, dass sich Italien und Frankreich an dem Verteilmechanismus beteiligten. Er äußerte die Hoffnung, dass es in der Folge zu einer solidarischen Verteilung von Flüchtlingen in Europa komme.