Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. (dpa / Photothek / Thomas Koehler)

Ähnlich äußerte sich UNO-Generalsekretär Guterres.Der französische Präsident Macron forderte neue Sanktionen gegen Russland. Es gebe sehr klare Hinweise auf Kriegsverbrechen in der Ukraine, für die die russische Armee verantwortlich zu sein scheine, sagte Macron dem Radiosender France Inter.

Auch Bundeskanzler Scholz sprach von Kriegsverbrechen und kündigte weitere Sanktionen an. Die Ukraine machte Russland ebenfalls für den Tod von zahlreichen Zivilisten in der Kleinstadt bei Kiew verantwortlich. Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte ihrerseits die Ukraine, die USA und die Nato der Manipulation und Provokation.

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestages, Hofreiter, plädierte für einen Stopp deutscher Energieimporte aus Russland. Dies sei zwar schwer umzusetzen, aber dennoch möglich, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk . Derzeit subventioniere Deutschland das Putin-Regime mit hunderten Millionen Euro täglich. Die Juso-Vorsitzende Rosenthal sagte ebenfalls im Deutschlandfunk , die Kriegsverbrechen in der Ukraine dürften nicht unbeantwortet bleiben. Deshalb sollte ein Ölembargo gegen Russland verhängt werden.

