EU-Chefdiplomat

Der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. (AFP / Marcel Antonisse )

Der Spanier sagte am Rande des EU-Außenministertreffens in Brüssel, einige europäische Staats- und Regierungschefs hätten die Sanktionen ihm gegenüber als Fehler bezeichnet. Es gebe eine große Debatte darüber, ob die Strafmaßnahmen wirksam seien oder die EU mehr träfen als Russland. Borell machte deutlich, dass er diese Diskussion für falsch hält. Die russischen Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Sanktionen wirkten. Ähnlich äußerte sich die deutsche Europastaatsministerin Lührmann, die bei dem EU-Treffen Außenministerin Annalena Baerbock vertritt. Man sehe ganz klar, dass die russische Wirtschaft von den Sanktionen stark getroffen sei, sagte die Grünen-Politikerin. So komme Russland beispielsweise in der Flugindustrie nicht mehr voran.

Zuletzt hatte der ungarische Ministerpräsidenten Orban die europäische Sanktionspolitik kritisiert.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 18.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.