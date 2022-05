Boris Becker bei seinem Strafprozess in London (Archivbild). (dpa/Kirsty O'connor/PA Wire)

Nach Angaben seines Anwalts entschied er sich dafür, auf das Einlegen weiterer Rechtsmittel zu verzichten. Becker war Ende April in Großbritannien verurteilt worden. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Er befindet sich im Huntercombe-Gefängnis in Nuffield, rund 70 Kilometer westlich seiner Wahlheimat London.

