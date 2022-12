Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker ist vorzeitig aus der Haft in London entlassen worden, offenbar ist er in Deutschland. (imago/ZUMA Wire/Tayfun Salci)

Laut Medienberichten soll Becker bereits in München eingetroffen sein.

Seine Anwälte äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Freilassung. Beckers restliche Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verfällt. Offen ist, ob er sich an bestimmte Bewährungsauflagen zu halten hat. Diese könnten seit dem britischen EU-Austritt nicht mehr auf der Grundlage von EU-Recht in Deutschland überwacht werden, teilte das Bundesjustizministerium auf Anfrage mit. Der aus Leimen in Baden-Württemberg stammende Becker lebt seit Jahren in London, besitzt aber nicht die britische Staatsbürgerschaft.

Früheste Haftentlassung eigentlich erst im Juli 2023

Nach britischem Recht können Häftlinge eigentlich erst auf Bewährung entlassen werden, wenn sie mindestens die Hälfte ihrer Gefängnisstrafe verbüßt haben. Bei Becker wären das 15 Monate, Stichtag also der 29. Juli 2023. Allerdings profitierte der frühere Ausnahmesportler von einem speziellen Entlassungs- und Abschiebungsprogramm. Dafür kommt jeder ausländische Häftling in Frage, "der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt das Gefängnis verlassen und abgeschoben werden kann".

Der dreifache Wimbledon-Sieger war am 29. April in London verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Becker war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden. Daraufhin musste er den Insolvenzverwaltern sein Vermögen offenlegen - dabei ließ er aber nach Ansicht des Gerichts wichtige Teile aus. Er saß zuletzt im Huntercombe-Gefängnis westlich der britischen Hauptstadt ein.

