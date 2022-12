Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker ist vorzeitig aus der Haft in London entlassen worden, offenbar ist er in Deutschland. (imago/ZUMA Wire/Tayfun Salci)

Wie sein Anwalt mitteilte, landete Becker bereits am Vormittag an einem nicht näher benannten Ort in Deutschland. Der Rest seiner Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verfällt.

Der 55-Jährige darf wohl frühestens in seine Wahlheimat Großbritannien zurückkehren, wenn die Dauer seiner ursprünglichen Haftstrafe abgelaufen ist. Becker lebte jahrelang in London, besitzt aber nicht die britische Staatsbürgerschaft. Der dreifache Wimbledonsieger war wegen Insolvenzverschleppung verurteilt worden.

